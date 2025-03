Dilei.it - Grande Fratello 2025, quando va in onda la puntata finale

Leggi su Dilei.it

Ilè andato avanti tra il 2024 e ilper più di sei mesi. Come spesso accaduto nel corso degli ultimi anni, ha vissuto momenti altalenanti in termini di ascolti, per poi concludersi in maniera quasi improvvisa.La datanon è stata infatti annunciata a inizio trasmissione. Sono state prese decisioni sulla base dell’impatto sul pubblico e le necessità del palinsesto. Non solo, si è anche deciso di modificare la scelta in corso d’opera, annunciando l’ultimae poi aggiungendone un’altra, speciale, per offrire più tempo a The Couple. Scopriamo allorafinirà davvero il GF.finisce ilL’ultimadelandrà inlunedì 31 marzo, ovviamente in prima serata su Canale 5. Come detto, però, non si tratterà dell’ultimo appuntamento stagionale per il reality condotto da Alfonso Signorini.