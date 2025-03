Ilrestodelcarlino.it - Grande festa per la promozione. La ‘Tsp Don Celso’ è nella storia

E’ serie B. La volley maschileDon Celso Fermo’ ha conquistato, per la prima voltadella disciplina sportiva maschile e femminile cittadina, la categoria cadetta al termine di un entusiasmante campionato, sabato scorso presso la palestra comunale ‘Coni’, al termine della partita casalinga contro la diretta avversaria ‘Axore Macerata’. "Unasoddisfazione per noi e la città- ha esordito il presidente Armando Craia- la Don Celso, in passato, aveva già partecipato alla serie B acquisendo, però, il diritto in seguito alla ‘vendita’ di un titolo che aveva liberato un posto in campionato: stavolta abbiamo conseguito la, diretta, sul campo e con due giornate in anticipo sulla fine della regular season". Agli inizi di febbraio, la società sportiva era stata protagonista di un altro prestigioso successo in Coppa Marche, il torneo parallelo al campionato, partito in settembre.