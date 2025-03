Sport.quotidiano.net - Granata, traguardo vicino. Tre punti subito per gioire

Leggi su Sport.quotidiano.net

La trasferta notturna di Piancastagnaio rappresenta la quintultima opportunità per il Pontedera di avvicinarsi ulteriormente aldella salvezza. Se, come molti addetti ai lavori ritengono, questoè posto sulla linea dei 41, una vittoria consentirebbe ai, che dine hanno 38, di tagliarel’agognato striscione. Fare bottino pieno in casa dei neopromossi bianconeri, che se ne stanno beati e tranquilli in 8a posizione con 47, non è comunque impresa facile, visto che sui 16 incontri disputati ci sono riusciti solo in 4 (al Mannucci invece in 8, tanto per portare un esempio): Sestri Levante e Ternana nel girone di andata, Rimini e Spal in quello di ritorno. Sempre da quelle parti ci hanno lasciato invece le penne big come Vis Pesaro (2-0), Pescara (3-2) e Torres (2-1 nell’ultimo turno casalingo giocato) e anche la capolista Entella non è andata oltre un pari (1-1).