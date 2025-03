Sportnews.eu - Gran Premio di Austin, Texas, Marc Marquez entusiasta e alla ricerca di un nuovo personale record

Domenica la terza tappa del mondiale di MotoGP, sul circuito dicaccia della terza vittoria consecutiva.Il weekend è arrivato e la MotoGP si sta preparando le affrontare la terza tappa del mondiale, sul circuito di, in, Stati Uniti. Una pista congenialeDucati, team leader in classifica edi una nuova ennesima vittoria. Farà affidamento sulla coppia– Pecco Bagnaia, e poi sull’altra coppia Alexe Fabio Di Giannantonio.pilota leggendario (Sportnews.eu)partirà avvantaggiato, non solo perché è il pilota più veloce del Motomondiale, ma anche perché gode di un certo feeling con questa pista. Neldello scorso anno, a trionfare era stata la Aprilia di Maverick Vinales, una delle poche volte in cui la Ducati Desmosedici era stata spodestata.