Gp delle Americhe di MotoGp dalle prove libere alla gara | tutto il programma in pista

Lasi prepara a un altro weekend di spettacolo, dopo i successi di Marc Marquez nelle prime due gare della stagione. Dal 28 al 30 marzo si corre ad Austin, in Texas, il Gran Premio, passando per qualifiche e sprint race, ecco tutte le cose da sapere sul terzo appuntamento del Motomondiale.Gpe orariEcco ile gli orari del Gran Premio:Venerdì 28 marzoOre 16.40 –1Ore 20.55 – pre-qualificheSabato 29 marzoOre 16.05 –2Ore 16.45 – qualificheOre 20.55 – sprint raceDomenica 30 marzoOre 21 –Gp, dove vederloe gare del Gpsaranno trasmesse in diretta su Sky Sport, al canale 208 di Sky . Le sessioni del sabato saranno visibili anche in chiaro e in diretta su TV8, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita su TV8.