Golf Pavan brilla in India | è terzo a metà gara Bene anche Molinari fuori Migliozzi e Laporta

Ottima partenza per Andreanell’Heron Open 2025, torneo del DP World Tour che si svolge a Nuova Delhi sul difficile percorso del DLF& Country Club (par 72). Il classe 1989 è infattidopo i primi due round, a due soli colpi dalla coppia che guida la classifica. Al comando infatti ci sono lo spagnolo Eugenio Chacarra e il giapponese nonchè campione in carica Keita Nakajima, entrambi con un totale di -4.a -2 con altri quattro giocatori: il thailandese Kiradech Aphibarnat, lo svedese Jens Dantorp, l’inglese Matthew Jordan e l’olandese Joost Luiten.Il percorso della capitalena si sta confermando come ogni anno molto selettivo, dal momento che solo 14 giocatori si trovano sotto par dopo le prime 36 buche e che il taglio è caduto addirittura a +6.