Glossier lancia il suo nuovo profumo You Fleur (e i social sono già impazziti)

Se non hai mai partecipato a un garden party, forse è arrivato il momento di organizzarne uno. Non servono grandi preparativi: un po’ di frutta, qualche snack raffinato e una bevanda frizzante bastano per creare l’atmosfera giusta. Ma il vero protagonista dell’evento potrebbe essere un dettaglio inaspettato: ildi, pensato per evocare tutta la freschezza e la luminosità di un giardino primaverile.Youè la nuova fragranza die farà parte della line Impressions of YouDal 27 marzo,Youentra ufficialmente a far parte della linea Impressions of You, ampliando la collezione con una fragranza che reinterpreta il classico bouquet floreale in chiave contemporanea. Dopo il successo di You Rêve e You Doux, questa novità si distingue per un carattere floreale, ma con un tocco inaspettato che la rende unica nel suo genere.