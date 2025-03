Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa non sanno più essere grandi: così provano a trascinare l’Europa in un comune passo indietro

Le ripetute accuse di Donald Trump e del suo staff (pubbliche e riservate) controdenotano un’inversione di tendenza delle priorità strategiche statunitensi. La Russia, l’antico nemico fino all’amministrazione Biden, non appare al momento più tale. A parole, ma i contenuti non sono privi di conseguenze, è oraapostrofata alla stregua del principale nemico.Nella chat sull’app Signal, maldestramente divulgata con i piani di guerra contro gli Huthi dello Yemen, la conversazione fuori dai riflettori tra il vicepresidente J.D. Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth esprime una consolidata avversione contro gli europei. Afferma il vicepresidente: “Odio dover salvare di nuovo” alludendo a un’azione militare che renda sicuri i traffici sul Canale di Suez, dove i principali beneficiari sono indicati nele non negli Usa.