"Gli svedesi lo fanno meglio": il libro di Flavia Restivo che invita a riflettere su sessualità ed affettività

“Glilo”, nuovodi, politologa ed attivista – fondatrice del progetto Italy Needs Sex Education – si apre con una dedica che contiene la seguente frase: “A chi crede ancora che un altro tipo di società sia possibile. Non è mai troppo tardi”.Basterebbe questo passaggio per riassumere il senso di questo lavoro, edito da Rizzoli, che traccia un quadro – sconfortante – delle mancanze socio-culturali dell’Italia in materia di educazione allae all’, provando allo stesso tempo a mostrare come bastino poche scelte, ma oculate e convinte, per crescere nuove generazioni più attente a queste tematiche, così come fatto in Svezia.Scrive infatti: “L’educazione sessuoaffettiva non è solo una materia scolastica, ma un potente strumento di trasformazione sociale”.