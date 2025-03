Thesocialpost.it - Gli Stati Uniti respingono la proposta di Putin per una “amministrazione transitoria” in Ucraina

Un portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha fermamente respinto laavanzata dal presidente russo Vladimirdi istituire una «» sotto l’egida delle Nazioni Unite, finalizzata a organizzare elezioni presidenziali “democratiche” in. La, che prevederebbe successivamente la negoziazione di un accordo di pace con le nuove autorità ucraine, è stata definita non accettabile dalle autorità statunitensi.Secondo il portavoce americano, il governo di Kiev è legittimamente determinato dalla costituzione del paese e dal volere dei suoi cittadini. La dichiarazione arriva come risposta diretta all’iniziativa russa, con l’intento di ribadire il diritto dell’di decidere autonomamente il proprio futuro politico senza interferenze esterne.