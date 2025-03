Agi.it - Gli italiani si informano con Tg e Facebook, ma i giovani rifiutano i media "tradizionali"

AGI - Oggi le prime cinque fonti di informazione più utilizzate daglisono: i telegiornali (47,7%),(36,4%), i motori di ricerca su internet (23,3%), le televisioni all news (18,9%) e i siti web di informazione (17,2%). Appena sotto questa classifica troviamo Instagram (16,7%), YouTube (15,5%) e TikTok (14,4%). Sebbene il 50,7% deglireputi che tv, radio e quotidiani non siano più cosi' imprescindibili, il restante 49,3% non li considera superflui. Questi sono i principali risultati del 20 Rapporto sulla comunicazione del Censis, promosso daset, Rai, Intesa Sanpaolo e Tv2000, presentato oggi a Roma da Andrea Toma. Tra i 14 e i 29 anni si consolida l'impiego delle piattaforme legate all'immagine. Il 78,1% dei, infatti, dichiara di utilizzare Instagram, il 77,6% è utente di YouTube, il 64,2% sceglie TikTok (contro il 35,4% della popolazione totale).