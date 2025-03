Ilgiorno.it - Gli investimenti green. Aeb, missione sostenibilità

Continua il percorso di crescita di Aeb, società del Gruppo A2A, che nel 2024 ha rafforzato la propria solidità industriale e finanziaria, consolidando il ruolo di motore dello sviluppo sostenibile della Brianza. Le società del perimetro Aeb (Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2A Illuminazione Pubblica e VGE05) hanno realizzatorecord per 71,8 milioni, destinati in particolare al potenziamento delle reti, allo sviluppo dell’economia circolare, al rinnovo dell’illuminazione pubblica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Confermata, inoltre, la capacità del gruppo di generare valore anche in un contesto economico complesso: il margine operativo lordo (Ebitda) di perimetro ha raggiunto i 73,1 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2023. "Aeb ha chiuso il 2024 con risultati eccellenti – afferma il presidente Massimiliano Riva –.