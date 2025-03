Ilgiorno.it - Gli atenei lombardi recluteranno 42 ricercatori

Quarantadue nuovisaranno ingaggiati negli: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha previsto un finanziamento di 4.475.000 euro in regione. Nello specifico, in base alle singole richieste, a Milano la Bicocca riceverà 432.000 euro per quattro contratti, la Statale 436.000 euro per altri quattro contratti, l’Humanitas University 327.000 euro per tre contratti, la Iulm 109.000 euro per un contratto, il Politecnico 545.000 euro per cinque contratti, la Cattolica 327.000 euro per tre contratti, la Bocconi 218.000 euro per due contratti, l’Università Vita-Salute San Raffaele 270.000 euro per tre contratti. Il decreto, firmato dal ministro Anna Maria Bernini, si inserisce nel quadro dell’attuazione del Pnrr, “Missione 4“. Università ed Enti di Ricerca potranno assumere, tramite selezione, giovanidi qualunque nazionalità che abbiano concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo di almeno tre mesi di formazione e ricerca all’estero.