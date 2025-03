Iodonna.it - Gli anni passano e le discendenze si allungano, ma alcuni capi restano eternamente... regali

Protagonista del guardaroba della bella stagione, la camicia si affaccia nell’outfit in tutte le sue forme. Anche le più blasonate non possono resistere al suo fascino casual ed elegante insieme. Classica bianca, a righe, blusa con fiocco o a stampa, resta un pezzo imprescindibile del Royal Look, dai tempi di Lady Diana a oggi. Meghan Markle e (ancora) le Crocs per fare giardinaggio X Leggi anche › Kate Middleton, signora in rosso per il Commonwealth Day 2025.