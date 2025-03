361magazine.com - Giulia Salemi: la bellezza a 360 gradi tra skincare, make-up e rituali di benessere

Leggi su 361magazine.com

Quando la passione per ladiventa una vera e propria arte. Alla scoperta della beauty routine di, content creator e neo mamma esperta di-up.è un vero e proprio riferimento nel mondo della. Oltre a essere una influencer di successo, è anche una beauty expert con una passione che la porta a esplorare ogni angolo dell’universo beauty. Dallaal-up, dai trend alle tecniche più avanzate,è una di quelle persone che, quando parla di beauty, non lascia nulla al caso. Ma cosa c’è dietro la sua routine quotidiana? Una serie di step che, secondo lei, sono fondamentali per sentirsi bene con se stessa, a prescindere dalla giornata che si sta vivendo.Un’ora dial giorno: la routine diNon è un mistero chededichi più di un’ora al giorno alla sua