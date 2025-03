.com - Giulia Mei pubblica l’album Io della musica non ci ho capito niente

Mei, la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo Bandiera, presenta il nuovo album Ionon ci hoche porterà in tour nei clubMei, la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo Bandiera, (oltre 3 Mln di stream in pochi mesi), presenta il nuovo album Ionon ci ho, fuori il 28 marzo per Sound To Be. Il disco è il secondo lavoro in studio died è stato prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo e ospita interventi di Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.Mei racconta: «Volevo solo fare un disco pieno di vita ordinaria, il diario di una bambina che parla di tutto senza preoccuparsiforma, senza sovrastrutture, volevo colorare fuori dai bordi, giocare. Questo disco per me è una dichiarazione d’amore al disordine che non mi sono mai concessa per paura, a quella curiosità infantile che non mi ha mai abbandonata, a quel divergere che mi ha fatto sbagliare strada tutte le volte che ho avuto bisogno di liberarmi dalle pressioni esterneche funziona”.