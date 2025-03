361magazine.com - Giulia Mei della musica ne capisce eccome (non fidatevi dei titoli)

L’altro giorno ho avuto una epifania. Ero in chiesa, ultimamente ho spesso epifanie in chiesa, capiterà prima o poi che abbia anche un’apparizione, chissà, in caso, giuro, sarete i primi a saperlo. Comunque, l’altro giorno ho visto una signora molto ma molto anziana, bassina, tonda, una tipica signora anziana con non troppo cura del suo aspetto fisico, vestita in maniera quasi sciatta, i capelli con la messa impiega che necessitava una rinvigorita, ma che aveva un dettaglio che spiccava alla vista, decisamente fuori posto. Nel suo essere vestito tra il nero e il grigio scuro, non roba tipo lutto, per intendersi, più un volersi adeguare a un clima invernale che non ne vuole sapere di lasciare legittimamente spazio alla primavera, aveva un paio di scarpe da tennis eccessivamente colorate. Una cosa che non si poteva non notare, proprio per il contrasto con tutto il resto, e a dirla tutta anche per quell’essere fuori contesto, tra i banchi di una chiesa, nello specificoBasilica di Santa Maria Bianca di Casoretto.