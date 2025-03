Puntomagazine.it - Giugliano, nuove scoperte archeologiche nell’antico sito di Liternum

Leggi su Puntomagazine.it

tombe e iscrizioni sono state rinvenute nella necropoli di una delle più antiche colonie romane della CampaniaNell’antica colonia romana di, nei pressi del Lago Patria, nel comune diin Campania, gli ultimi scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di inedite strutture funerarie. A poca distanza dal Foro e dall’Anfiteatro, all’interno della vasta necropoli che si estende per oltre 150 mq, sono stati infatti ritrovati un pozzo impiegato per svolgere pratiche rituali e due recinti funerari separati da uno spazio chiuso recanti tracce di intonaco bianco e di una successiva copertura in rosso. Una parte della Necropoli vista dall’altoProprio nello spazio racchiuso da una delle due recinzioni in muratura si colloca un mausoleo quadrangolare realizzato con la tecnica dell’“opus reticulatum” (“opera reticolata”), sovrapponendo cioè, con un’inclinazione di 45°, blocchetti tronco-piramidali (cubilia) in tufo grigio.