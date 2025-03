Lapresse.it - Giubileo, Giulio De Rita (Censis): “Il 55% dei cattolici italiani non partecipa alla vita della Chiesa”

(LaPresse) – Ben oltre la metà degliche si dichiaranonon praticano la loro fede. Nell’anno dell’istituto di ricerca delindaga sui numeri e sulle cause di un fenomeno che riguarda la spiritualità, ma non solo, degli. “Questo è l’anno delsperanza. La speranza per un cattolico è un qualcosa per cui bisogna attivarsi. Non è qualcosa che si attende. Abbiamo fatto una prima autocritica interna e ci siamo resi conto che c’è una grandissima componente diche abbiamo definito «credenti non presenti». Cioè il 70% deglisi dichiara cattolico e di questi il 55% non è presente nella” spiega il ricercatoreDein occasione del convegno di sabato 29 marzo “La responsabilitàSperanza e il lavoro dello spirito” nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.