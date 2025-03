Ilrestodelcarlino.it - Giù l’ultimo diaframma della galleria Trisungo

Abbattuto, nel Piceno, parte integrante dei lavori per la realizzazionevariante al tracciatoStatale 4 "Salaria" nel tratto trae laValgarizia. Il completamento segna un passo significativo verso il miglioramento di viabilità e sicurezzaSS4 e contribuirà a garantire una circolazione più fluida e sicura, nonché a favorire crescita e ripresa delle aree colpite dal sisma del 2016. "È il raggiungimento di una piccola tappa per rendere centrali le Marche – ha detto il governatore Acquaroli (foto) –, facendole uscire dall’isolamento e rilanciandole in un sistema competitivo".