Oasport.it - Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Paüls-Amposta: orari, altimetria, tv, favoriti. Attesa una volata

Quintaper ildi: dopo due arrivi in salita consecutivi, ladovrebbe essere una giornata più tranquilla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso,, programma e.PERCORSO QUINTADIPotrebbe apparire come la giornata ideale per favorire il recupero delle energie spese nelle giornate precedenti. L’unica asperità da scalare è il Coll de la Font nella prima parte della. La seconda parte del percorso quasi totalmente pianeggiante potrebbe lasciare spazio alle ruote veloci.CALENDARIODIVenerdì 28 marzo(166,2 km)Partenza: ore 12.15Arrivo: ore 17 circaPROGRAMMADI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: dalle 15.15 in abbonamento su Eurosport 2 HD.