Oasport.it - Giro di Catalogna 2025: Matthew Brennan vince ancora! Ayuso torna leader

Leggi su Oasport.it

La vittoria di Sant Feliu de Guíxols aveva già esaltato tutti, oggi arriva addirittura il bis, con un’altra azione da fenomeno. Aldiprosegue lo show di: il britannico della Visma Lease a Bike trova la seconda vittoria nel circuito World Tour imponendosi in una volata ristretta vinta quasi per distacco nella quinta tappa che portava ad Amposta.Fuga che oggi ha fatto fatica ad andar via, viste anche le condizioni meteo. Alla fine si è sganciato un drappello con al suo interno Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Micheal Leonard (INEOS Grenadiers), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Jan Castellon (Caja Rural- Seguros RGA), Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euksadi) e Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi).Vantaggio che non è mai stato superiore ai 2?, con il plotone rimasto sull’attenti per lunghi tratti di gara.