Quicomo.it - Gira con arnesi da scasso tra le auto, ma il nervosismo lo tradisce: denunciato e cacciato da Como

Leggi su Quicomo.it

Si agva con fare sospetto tra leparcheggiate, ma il suo comportamento non è sfuggito agli agenti. Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, una volante della polizia di Stato diha fermato in via Polano un 64enne comasco, residente a Gravedona, già noto per reati contro il patrimonio.