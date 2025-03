Superguidatv.it - Giovanni Toscano, il nuovo album è “Un Posto Migliore”: “Dopo un no lavorativo mi sono chiesto chi ero al di là del mio lavoro” – Intervista Video

Leggi su Superguidatv.it

aver anticipato il progetto con un vodcast, format inedito nel panorama italiano, in cui ha raccontato traccia per traccia gran parte del suo ultimoin studio,annuncia ufficialmente “Un” (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy), il suo, disponibile da venerdì 21 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il 4 aprile uscirà anche il formato fisico in versione vinile e in edizione limitata autografata.presenta il“Un”In un’epoca in cui molti giovani guardano con incertezza al proprio futuro, “Un” esplora temi universali come l’amore, l’amicizia, la famiglia e i ricordi. Ogni traccia è un racconto intimo che si intreccia con sensazioni di malinconia, ma al tempo stesso con una voglia di andare avanti, mantenendo viva la capacità di stupirsi e di apprezzare i piccoli momenti quotidiani.