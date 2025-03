Lanazione.it - Giovani in gara In memoria di Cecchetti

Nel mese di giugno, la musica tornerà protagonista a Calcinaia con la prima edizione del Concorso violinistico Roberto, un’iniziativa nata per onorare ladel violinista scomparso prematuramente nel 2023. Il concorso rivolto aitalenti under 18 residenti in Toscana, è organizzato dall’Accademia musicale di Pontedera in collaborazione con il Comune di Calcinaia e si propone di diventare un appuntamento annuale per valorizzare i nuovi talenti del violino. Per chi conosceva, passeggiare lungo l’Arno significava spesso lasciarsi incantare dalle note del suo violino che attraverso una finestra aperta accompagnavano i passanti e la sua passione per l’insegnamento ha lasciato un segno profondo nei suoi allievi e nell’intera comunità musicale locale. "Lo scorso anno abbiamo voluto ricordare il maestrocon un concerto in suo onore – ha dichiarato l’assessora alla cultura di Calcinaia, Giulia Guelfi – mentre quest’anno abbiamo deciso di fare qualcosa di più concreto che non solo lo celebri ma che dia anche un’opportunità aimusicisti, proprio come lui avrebbe voluto.