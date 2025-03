Ilfattoquotidiano.it - Giornalista svedese arrestato in Turchia: doveva seguire le proteste. Continua la repressione dei media

Lein, scatenate dall’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu,no a scuotere il Paese, e ad avere effetti anche sulla libertà di stampa. A 24 ore di distanza dal fermo del corrispondente della BBC, Mark Lowen, trattenuto per 17 ore e poi espulso dal Paese, è statoilJoakim Medin. Arrivato perle manifestazioni, è stato subito fermato e portato in carcere. Le autorità turche hanno giustificato entrambi gli arresti e gli allontanamenti con il mancato accreditamento giornalistico.Il governo guidato da Recep Tayyip Erdo?anquindi con una gestione autoritaria delle. Venerdì mattina, in un raid all’alba, la polizia hadue giornaliste turche ha riferito il sindacato dei giornalisti turchi su X: “Lasciate che i giornalisti facciano il loro lavoro! Fermate queste detenzioni illegali”.