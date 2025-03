Lanazione.it - Giorgio de Chirico. Genio visionario in mostra a Sarzana

Un artista, un, che ha sempre nutrito un interesse profondo e costante per la scultura. Una passione già evidente nei suoi primi dipinti metafisici, dove le statue assumono un ruolo centrale, conferendo alle composizioni un’aura enigmatica e sospesa. Nel corso dei decenni il rapporto didecon la scultura si è progressivamente evoluto, portandolo alla realizzazione di autentiche opere plastiche. Ed è proprio un viaggio nella pittura, nelle opere su carta e anche nella scultura, quello proposto dallain corso alla storica Fortezza Firmafede didedicata al padre della metafisica, dal titolo ’de. La Metafisica della creazione’, a cura di Lorenzo Canova. Fino al 21 luglio. Prodotta e organizzata dall’Associazione Metamorfosi, in collaborazione con il Comune die la Fondazionee Isa de, l’esposizione presenta 50 importanti opere provenienti dalla Fondazionee Isa dedi Roma, che ripercorrono la ricerca di uno dei maggiori artisti del Ventesimo secolo, che ha influenzato e continua a ispirare artisti in tutto il mondo.