Giorgia Meloni prende a modello Fedez per gli arredi e con la stessa ditta rinnova i salotti di Palazzo Chigi

Via gli ultimi vecchi divani, e cosìcontinua il restyling dirifacendo idove ricevere gli ospiti alla presidenza del Consiglio dei ministri. E così sono state consegnate 20 poltrone tipo Chesterfield di pelle nera insieme a 10 divani sempre Chesterfield di pelle nera e dieci poltrone “Parigina” dello stesso, acquistate dalla segreteria generale della premier per un costo di 40.150 euro a cui poi aggiungere l’Iva. La seduta scelta è duretta, ed è un vantaggio per chi deve ricevere ospiti eccessivamente petulanti: limiteranno la visita allo stretto necessario.Il claim dell’aziendaStessi gusti del rapper che usò queglidurante X Factor nel 2018A fornire gliunafondata ad Arezzo dai fratelli Magrini. La Vama Divani, vecchio cliente dicon cui si è andati a trattativa diretta, secondo la determina ufficiale «tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in relazione alla tempestività della consegna, alla piena rispondenza della fornitura alla richiesta, alla qualità dei beni acquisiti e alla accurata esecuzione del precedente contratto».