Giorgia Meloni lo sguardo a Trump | Infantile idea che Italia debba scegliere tra Europa e Usa

L’che l’schierarsi tra Stati Uniti oè «» e «superficiale». Lo afferma la presidente del Consiglioin un’intervista al Financial Times, pubblicata poco prima dell’annuncio disulle nuove tariffe del 25% sulle auto importate.Reazioni atroppo politicheSecondoè «nell’interesse di tutti» superare le tensioni transatlantiche. Le reazioni europee a? «Spesso un po’ troppo politiche», dice la premier. «A volte ho l’impressione che rispondiamo semplicemente d’istinto. In questi argomenti bisogna dire: “Manteniamo la calma, ragazzi. Pensiamoci”».Lentezza dell’Ue penalizza il dialogoSui dazi,sottolinea che «ci sono grandi differenze sui singoli beni» tra Usa e Ue. Per questo serve «una buona soluzione comune».