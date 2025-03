Quotidiano.net - Giorgia Meloni criticata per l'alleanza con Trump e i dazi USA del 25%

Leggi su Quotidiano.net

dovrà spiegare" agli italiani "perché ha sceltocome "primo alleato", quando il prossimo 2 aprile entreranno in vigore iUSA del 25% sulle nostre merci, sulle nostre eccellenze, che pagheranno le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane.vada dire a loro "state calmi, ragazzi, ragioniamoci". Il governosi sta trasformando giorno dopo giorno nel cavallo di Troia dell'amministrazioneall'interno dell'Unione Europea, in uno strumento degli oligarchi americani utilizzato nel nostro continente per fare i loro interessi. Un fatto grave e imbarazzante per l'Italia, Paese membro fondatore dell'Unione. Questa deriva va fermata, è il momento di difendere i nostri interessi e il nostro orgoglio di italiani e di europei". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.