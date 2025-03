Internews24.com - Giordano avverte: «Inter attaccabile, il Napoli deve crederci. Il gol di Billing è stato pesantissimo per questo motivo»

di Redazioneha analizzato la lotta scudetto e ha parlato delle due pretendenti, favorite per la vittoria del titolo:Brunoraggiunto dai microfoni di Il Pallone Gonfiato, ha analizzato la lotta scudetto parlando delle due pretendenti favorite per la vittoria del tricolore cioèma anche di Atalanta. PAROLE – «Un gol. La rete di(al Maradona, ndr) che ha permesso aldi pareggiare contro l’, tiene vivo il campionato. Senza l’1-1 l’non sarebbe a +1 ma a +4, con lo scontro diretto a favore, quindi in pratica i nerazzurri sarebbero andati a +5. Quel gol, inoltre, dà fiducia ai partenopei e trasmette un senso di frustrazione ai milanesi. La partita è finita 1-1, ma la percezione è che ilabbia vinto.