Ilrestodelcarlino.it - Gioco d’azzardo, se ne parla in Regione

Si è svolta una nuova seduta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, dell’Assemblea legislativa delle Marche, presieduto da Manuela Bora (Partito Democratico) e dalla vice Jessica Marcozzi (Fratelli d’Italia). Tema dell’incontro è stato l’esame del rapporto n.88/2024 relativo ai dati sulla prevenzione e il trattamento delpatologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. A partecipare come relatore referente sul provvedimento, il consigliere regionale Romano Carancini (Pd). Un appuntamento che è stato un’importante occasione d’approfondimento su progetti in atto e risorse, alla presenza del responsabile dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, Claudio Bocchini. Nel corso della stessa seduta, inoltre, il Comitato ha dato il via libera all’unanimità all’inserimento della clausola valutativa nell’articolato della proposta di legge numero 270, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.