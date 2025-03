Ilrestodelcarlino.it - Giocatore inneggia a Mussolini, l’Ancona fa rimuovere il post. Il patron cancella il suo commento

Ancona, 28 marzo 2025 – Altro che maglie delregalate ai ministri Tajani e Pichetto Fratin e al coordinatore regionale di Forza Italia Battistoni. Adesso ci si mette pure un, nello specifico il bomber Antonio Martiniello, che sul suo profilo (privato) di Instagram ieri haato una frase di Benito, e cioè “Rinunziare alla lotta significa rinunciare alla vita". Frase che presa di per sé suonerebbe come un semplice invito a combattere, come tale applicabile anche in campo sportivo, se sotto non ci fossero riportati nome e cognome del duce, tutto in maiuscolo. Il maremagnum di internet è pieno di frasi celebri cheno alla lotta. Martiniello avrebbe potuto citare Brecht, Calvino, Falcone. Però ha scelto Benito. L’account di Antonio Martiniello è privato, va ribadito, ma sui social per condividere une farlo girare tramite WhatsApp basta fare uno screenshot, ed è proprio ciò che è successo ieri, così ildi Martiniello ha fatto il giro di Ancona e della sua tifoseria.