Lanazione.it - Ginevra al top della ginnastica. Bindi premiata in Comune

Una carriera che si preannuncia ai massimi livelli e ricca di soddisfazioni. Anzi, tutto questo è già realtà., la quindicenne aretina, una farfalla in forza allaFalciai, ha vestito nei giorni scorsi in Grecia, alla decima edizioneAphrodite cup, per la prima volta in campo internazionale come individualista Junior, i colori azzurrinazionale diritmica. Dopo essersi esibita con i quattro attrezzi si è classificata sesta nell’all around, qualificandosi per la finale al nastro e alle clavette. Proprio con queste ultime ha dato il meglio salendo sul podio con al collo la medaglia di bronzo. Un risultato che ha proiettato ma soprattutto ha confermatotra le migliori atlete del movimento. Per questo motivo ieri mattina la giovane aretina è stata ricevuta nella sala del consiglio comunale, proprio all’inizioseduta.