Lanazione.it - Gignago, residenti isolati dalla frana: chiedono interventi urgenti sulla strada interdetta

Leggi su Lanazione.it

Per andare a casa loro c’è solo una, che da oltre una settimana èal traffico veicolare e pedonale. Siamo a, piccola frazione del Comune di Fosdinovo, dove isono arrabbiati perché non possono raggiungere casa propria, se non contravvenendo all’ordinanza del sindaco.tempi certi per la sistemazione della, interessata da unacaduta il 15 marzo. "Siamo stati i primi a imbatterci nel movimento franoso - racconta Elvira -, stavamo rientrando da una cena in pizzeria ed eravamo diretti verso casa. Laera appena scivolatacomunale, c’erano massi, piante e detriti. Siamo stati fortunati, se fossimo passati poco prima ci avrebbe colpiti. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco, correndo un grosso rischio siamo riusciti a tornare a casa.