Dilei.it - Gigi Hadid scommette su questo detergente viso e corpo low cost, ora in offerta (e non è l’unica)

Leggi su Dilei.it

Chi l’ha detto che i prodotti di skincare per essere efficaci debbano essere per forzaosi? A dimostrare che esistono prodotti molto efficaci anche lowc’è Cetaphil, brand iconico nel mondo della skincare, noto per la sua capacità di offrire soluzioni delicate e altamente efficaci per una vasta gamma di esigenze cutanee. Fondato oltre 70 anni fa, Cetaphil si è guadagnato la fiducia di milioni di consumatori in tutto il mondo grazie alla sua filosofia di realizzare prodotti dermatologicamente testati, pensati per rispettare anche le pelli più sensibili e delicate.Con il suo approccio scientifico e la sua attenzione per la pelle sensibile, Cetaphil continua ad essere una delle scelte più affidabili e raccomandate da dermatologi e professionisti del settore per una cura completa e sicura della pelle.