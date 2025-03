Game-experience.it - Gigabyte, sono ora disponibili le nuove schede madri B760 GEN5

Technology, uno dei principali produttori globali digrafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi il lancio dellemotherboard. Questeoffrono il supporto completo per PCIex16, portando le prestazioni grafiche a livelli senza precedenti. Il suffisso “” nei nomi dei modelli indica la compatibilità con le future generazioni di hardware, rendendo questeperfettamente adatte alle più recentigrafiche GeForce RTX 50 e Radeon RX 9000.Lemotherboardsfruttano al massimo la larghezza di banda raddoppiata del PCIe, garantendo frame rate fulminei, latenza ridotta e una fedeltà visiva superiore, fornendo un vantaggio competitivo essenziale per i gamer. Per i creatori di contenuti e i professionisti, questo si traduce in tempi di rendering significativamente ridotti e un flusso di lavoro più fluido, anche con le applicazioni visive più esigenti.