Nerdpool.it - Giancarlo Esposito sarà uno dei villain più iconici di Batman?

Leggi su Nerdpool.it

Mentre il film The Brave and the Bold rappresenterà il reboot dinel DCU, ciò comporta anche il rinnovamento di numerosi nemici di Bruce Wayne. Sebbene ancora non sia stato scelto il nuovo Cavaliere Oscuro del DCU, altri attori stanno già esprimendo il desiderio di far parte della saga nei panni di alcuni dei più grandi avversari di.In una recente intervista,ha dichiarato di essere interessato a entrare nel DCU, rivelando di avere già in mente il ruolo dei suoi sogni: Mr. Freeze. Secondo quanto riportato da IGN, l’attore vorrebbe interpretare proprio il famigeratonella nuova linea temporale del DCU.Queste dichiarazioni arrivano poco dopo il debutto dinel Marvel Cinematic Universe, dove ha interpretato Seth Voelker, alias Sidewinder, in Captain America: Brave New World.