Giancarlo Esposito | ecco chi vorrebbe essere nel DCU

Leggi su Cinefilos.it

chinel DCUDa quando ha rubato la scena nei panni di Gus Fring in Breaking Bad,ha interpretato molti cattivi. Più di recente, ha recitato in The Electric State e Captain America: Brave New World. In quest’ultimo, ha indossato il costume del leader della Serpent Society, Sidewinder. I fan sono rimasti delusi nel vedere l’attore “sprecato” per un personaggio così secondario nel MCU, soprattutto dopo anni di fan cast che suggerivano che avrebbe vestito i panni di Magneto o Mister Sinister, per esempio.potrebbe avere una seconda possibilità nel DCU? Non sarebbe poi così sorprendente, e l’attore si è ora proposto per un cattivo di Batman, Mr. Freeze. Si vocifera di una apparizione del personaggio sullo schermo da diversi anni, sia nel franchise di The Batman di Matt Reeves che in The Brave and the Bold.