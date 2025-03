Lanazione.it - Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a Cavriglia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 marzo 2025 – Martedì 1° aprile alle 21 e 30 il Teatro Comunale diospiterà gli attoriper il sesto ed ultimo appuntamento della Stagione Teatrale. Gli artisti porteranno in scena lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”, di Natalia Ginzburg per la regia di Emilio Russo e la presenza di Lucia Vasini e Viola Lucio. Stuzzicante. Gustosa. Stratificata. Come la parmigiana di melanzane che, chissà perché, è l’unico menù previsto da Giuliana che ha appena sposato il semisconosciuto Pietro. “Ti ho sposato per allegria” è la prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg. Scritta nel 1965, la sua produzione affronta temi eterni come l’amore, le relazioni, le madri, la morte e la disuguaglianza sociale, raccontando storie in apparenza semplici e familiari con la lingua concreta di tutti i giorni.