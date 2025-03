Giacomo Agostini | “Ho detto no alla Ferrari decisione molto sofferta Non ho dormito per 3 giorni”

Leggi su Fanpage.it

Il leggendario pilotasi racconta in un’intervista esclusiva con Fanpage.it. Dai record nel Motomondiale e al Tourist Trophy al suo rapporto con la paura, dai 'No' detti a Pietro Germi ed Enzoalle cose che lo accomunano a Valentino Rossi, dsua visione sull'impatto di Marc Marquez in Ducati e le difficoltà di Bagnaia in questo inizio della MotoGP 2025 fino a cosa fa oggi ad 82 anni nella sua vita vissuta sempre al limite.