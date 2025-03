Anteprima24.it - Gestione illecita di rifuti in opificio: denunciato imprenditore

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, denunciavano un60enne del posto, ritenuto responsabile di esercitare la propria attività commerciale in assenza di autorizzazione e di gestiremente i rifiuti prodotti dall’attività meccatronica. In particolare, i Carabinieri accertavano che il soggetto, titolare di un, sito nel comune di Pago Vallo Lauro, esercitava l’attività in assenza dell’obbligatoria autorizzazione ambientale, nonché dell’autorizzazione alladelle acque di prima pioggia. Inoltre, i militari appuravano che sul piazzale antistante l’impresa di circa 300 metri quadrati, erano depositati rifiuti speciali pericolosi e non, in modo incontrollato e pronti per essere smaltiti.