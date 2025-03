Germania, clima fiducia consumatori invariato a livelli negativi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 mar. (askanews) – dideiinpraticamente, meno 24,5 punti in vista di aprile secondo l'indice GfK, 0,1 punti in più rispetto alla precedente rilevazione. L'indicatore, elaborato dal Nuremberg Institute for Market Decisions e dal Gfk , mostra quindi scarsi effetti positivi dall'accordo storico tra cristiano democratici, socialdemocratici e verdi inche, allo scopo di tenere fuori la destra di Afd, hanno eliminato dei limiti chiave costituzionali su deficit e debito. Il tutto allo scopo di aumentare spese militari e su infrastrutture. Secondo l'indagine a frenare un miglioramento delè stato l'aumento della propensione al risparmio dei tedeschi (elemento che previene più spese in consumi).