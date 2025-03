Iodonna.it - Gerard Depardieu, in tribunale a Parigi, è accusato di abusi da due donne

, 27 mar. (askanews) – La Procura diha chiesto una pena di 18 mesi con la condizionale per. L’attore francese èdi aver aggredito sessualmente duedurante le riprese del film “Les Volets verts“ (Le persiane verdi) nel 2021; è apparso affaticato indopo tre giorni di udienze. Leggi anche › Gérard, il processo per reati sessuali è rinviato al 2025 Cosa rischiaIl pubblico ministero ha chiesto per lui anche il pagamento di una multa di 20.000 euro, oltre al risarcimento delle parti civili; che si sottoponga a un trattamento psicologico obbligatorio e che venga inserito nella lista degli autori di reati sessuali.