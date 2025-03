Amica.it - George, Charlotte e Louis sono in vacanza per un mese. Ma papà William partirà

Di questo periodo, l’anno scorso, a casa die Kate si stava vivendo un doppio dramma. Il primo riguardava re Carlo, in lotta contro un tumore (si suppone alla vescica) scoperto a gennaio. Il secondo con la principessa del Galles come protagonista, anche lei colpita da un cancro nello stesso periodo del suocero. Alla fine di marzo del 2024 la futura regina compariva in un video, entrato poi nella storia, nel quale chiariva i motivi della sua lontananza dalle scene (fino ad allora si pensava fosse una conseguenza dell’intervento programmato all’addome a inizio anno). Seguirono diversi mesi di chemioterapia, fino all’annuncio, lo scorso settembre, della remissione della malattia.