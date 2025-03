Ilrestodelcarlino.it - ’Gente di facili costumi’. Ecco Insinna al Fabbri

Dopo un’importante tournée nazionale fa tappa al teatro Diegola divertentissima commedia ‘Gente didi Nino Marino e Nino Manfredi, interpretata da Flavioe Giulia Fiume. Lo spettacolo andrà in scena stasera e domani alle 21 e in replica domenica alle 16. La rappresentazione ha calcato il palco per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista. Il testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. "di– raccontava l’artista in merito alla sua pièce – è una commedia che sviluppa, in maniera paradossale, un fondamentale problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvilisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani? Lo sport diventa sempre più truffa e violenza.