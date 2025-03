Unlimitednews.it - Genova si candida a ospitare per l’Italia una delle gigafactory per l’Intelligenza Artificiale

(ITALPRESS) –siperunaperfinanziate dall’Unione europea. È stato annunciato oggi in occasione della firma del protocollo d’intesa ‘High performance computing per la ricerca biomedica’ con cui il capoluogo ligure si propone come ‘capitale del dato’ a livello nazionale. Presente all’evento il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti.“Si tratta di decidere tra noi e Bologna – ha detto il presidente ligure Marco Bucci -. Bologna sita col Cineca, noi abbiamo il computer di Leonardo che è più potente, più importante, e soprattutto abbiamo una filiera enorme tra IIT, le università, tutte le nostre aziende. Abbiamo veramente la capacità di fare un grande passo avanti, quindi io vedo importanti ricadute economiche occupazionali”.