Genoa i rossoblù si preparano alla sfida contro la Juve | una presenza speciale ha caricato Miretti & company! Il comunicato

di RedazionentusNews24, l’avvicinamentolaè stato contornato da unadavveroIlcomincia ufficialmente l’avvicinamentogarala. L’avvento verso ladi domani all’Allianz Stadium è stato scandito da questo– «A pomeriggio inoltrato il pullman con a bordo i convocati si è messo alle spalle il “Centro G.Signorini” per imboccare l’autostrada. Teoria e pratica nel menù odierno con riunioni tecniche e la messa in azione degli schemi, delle preventive e delle palle inattive, con intermezzo in palestra per i perfezionamenti, in un’altra giornata caratterizzata ddel presidente Dan Sucu. Il patron è rimasto a contatto con staff e giocatori nella sessione svolta prima della partenza.