Quotidiano.net - Generali: Mediobanca, Caltagirone e investitori presentano liste per cda

Per il cda dii soci schierano trepresenta 12 candidati, il gruppo6 e gliistituzionali quattro. Piazzetta Cuccia presenta Andrea Sironi (candidato presidente), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (candidato amministratore delegato), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio. La VM 2006, società del gruppo, candida Flavio Cattaneo, Marina Brogi, Fabrizio Palermo (amministratore delegato di Acea ed ex di Cdp) Ines Gandini, Stefano Marsaglia e Tiziana Togna. Per gli attuali consiglieri del Leone, Cattaneo, Brogi e Marsaglia, si tratta di una riconferma. Il comitato dei gestori ha presentato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti con Roberto Perotti al primo posto dell'elenco e in ordine Francesca Dominici, Anelise Sacks, Leopoldo Attolico.