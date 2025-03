Gene Hackman, i familiari non hanno ancora reclamato il suo corpo e quello della moglie

Leggi su Open.online

I corpi die di suaBetsy Arakawa, ritrovati senza vita il 26 febbraio, non sono statireclamati dai. A rivelarlo è Tmz. I due sono morti per cause naturali: l’autopsia aveva fissato il 12 febbraio come data del decesso di Arakawa, attribuendolo alla «sindrome polmonare da hantavirus». Mentre il due volte premio Oscar sarebbe morto il 18 febbraio, come indicato dall’ultima registrazione del suo pacemaker, che ha rilevato un arresto cardiaco. Un avanzato stadio del morbo di Alzheimer è stato considerato un fattore concausale. L’Office of medical investigators del New Mexico ha confermato al sito web di gossip che i loro nomi compaiono in una lista di defunti non reclamati. Al momento non è chiara la motivazione; Tmz ritiene che la loro famiglia stia ultimando i piani per il funerale, anche se l’attore aveva escluso i suoi figli – Christopher, Elizabeth Jean e Leslie Anne – dal testamento.